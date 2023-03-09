Песков: Путин не планирует контактов с Гутерришем по зерновой сделке

Президент России Владимир Путин пока не намерен контактировать с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем по вопросам зерновой сделки, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, пока таких планов нет у президента»,— заявил господин Песков в ответ на вопрос журналиста, который прозвучал на фоне прибытия генсека ООН в столицу Украины для переговоров по зерновой сделке.

Новые переговоры с Россией по вопросам зерновой сделки ООН анонсировала 7 марта. Встреча делегаций должна пройти на следующей неделе в Женеве.

Россия и Украина заключили зерновую сделку летом 2022 при посредничестве Турции и ООН. Соглашение предполагает открытие портов Украины для вывоза зерна, а также устранение препятствий для экспорта российских удобрений и сельскохозяйственной продукции.

Продлить соглашение призывали в ООН и США. В ответ на призывы в МИД РФ заявили, что зерновая сделка работает неадекватно «требованиям, которые объявляла ООН».

Подробнее о претензиях Москвы к исполнению зерновой сделки – в материале «Ъ FM» «Зерновой сделке ставят новые условия».