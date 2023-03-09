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Коммерсантъ FM
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Герман Греф допустил сохранение ключевой ставки на прежнем уровне в 2023 году

Глава Сбербанка Герман Греф допустил, что в 2023 году Центробанк не будет снижать ключевую ставку. По его мнению, это произойдет если темпы роста ВВП будут около нуля, а инфляция — в диапазоне 5–6%.

«Темпы роста ВВП, по нашим ожиданиям, в этом году будут около нуля. Инфляция, по нашим оценкам, будет в диапазоне 5–6% за счет роста заработных плат на фоне низкой безработицы и восстановления спроса, а также ослабления национальной валюты»,— сообщил господин греф на пресс-конференции (цитата по «Прайму»).В результате Центробанк, вероятно, откажется от снижения ставки, добавил он.

Как говорила ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина, рост квартального ВВП в годовом выражении начнется в середине 2023 года. По прогнозу ЦБ, ВВП по итогам 2023 года будет в диапазоне +-1%.

Глава ЦБ также говорила, что вероятность повышения ключевой ставки в 2023 году все же выше, чем вероятность снижения. По ее словам, повышение ставки может понадобиться, чтобы в 2024 году инфляция была вблизи 4%.

10 февраля Центробанк третий раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 7,5%. Регулятор пообещал принимать решения о ключевой ставке, учитывая динамику инфляции. Центробанк также будет следить за тем, как решение о сокращении добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки и вступление в силу эмбарго на нефтепродукты отразятся на нефтяном рынке.

Анастасия Ларина

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