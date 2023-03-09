Компания из Челябинска разработает проект реконструкции мозаичного фонтана в Уфе

Управление капитального строительства администрации Уфы выбрало подрядчика, который выполнит проектно-изыскательские работы по реконструкции мозаичного фонтана в сквере Ильича рядом с парком «Нефтехимиков» в Калининском районе Уфы, сообщается на сайте госзакупок. Победителем аукциона стало ООО «ИТК-групп», предложившее выполнить работы за 5,7 млн руб. при начальной стоимости контракта в 5,9 млн руб. Средства выделит городской бюджет.

Согласно техзаданию, фонтан будет состоять из центральной многоступенчатой переливной чаши диаметром 20 м, под ней нужно предусмотреть монолитную насосную камеру с электрощитовой и подземный компенсационный резервуар. Подрядчик должен будет сохранить существующую мозаику. Фонтан будет работать с подсветкой. Работы необходимо выполнить до 15 августа.

ООО «ИТК-групп» зарегистрировано в декабре 2012 года в Челябинске. Компания специализируется на работе в области архитектуры, связанной с созданием архитектурных объектов. Ее учредителем является Артем Златоуст. Выручка компании в 2021 году составила 27,1 млн руб., убыток – 6,8 млн руб.

Венера Хисамова

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