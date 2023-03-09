В Прикамье создадут союз айтишников

В Пермском крае появился союз IT-сообщества. Об этом рассказал генеральный директор фонда «Цифровая долина Прикамья» Алексей Ландарь на встрече представителей IT-отрасли региона с членом комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антоном Немкиным. Союз начнет работу уже весной. В него, по словам господина Ландаря, войдут руководители и ведущие специалисты всех IT-направлений — от разработчиков ПО до системных интеграторов, отвечающих за отладку всего процесса и обучение сотрудников компаний-заказчиков. Цели проекта — ускорить и оптимизировать цифровое импортозамещение в стране, повысить доверие заказчиков к российским IT-продуктам и оказать содействие российским компаниям при переходе на разработки отечественных IT-компаний.

На встрече обсудили также меры поддержки IT-отрасли. Антон Немкин напомнил, что в настоящий момент идет работа по подготовке к внесению в Госдуму законопроекта, который позволит создать равные условия для получения государственной поддержки всеми IT-компаниями. «Сейчас нулевой ставкой по налогу на прибыль могут воспользоваться в основном компании, разрабатывающие программное обеспечение, так как в п. 1.15 ст. 284 НК РФ не учтены другие сегменты IT-индустрии. Работа отрасли без специалистов, например, по информационной безопасности и управлению сложными программно-вычислительными комплексами невозможна»,— отметил депутат.

Подготовленный парламентарием законопроект уже поддержан Минцифры РФ и Федеральной службой по техническому и экспортному контролю.