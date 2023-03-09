Кто не успел, тот не аванс

Белый дом начал работу по балансировке распределения рисков между бизнесом и государством, ограничивая поступление госсредств в экономику. После того как в 2022 году инвестиции поддержали бюджетные вливания, основными источниками капвложений в 2023 году должны стать частные средства и банковские кредиты, считают в Минэкономики. Одновременно правительство сократит раздачу бесплатных «бюджетных кредитов» бизнесу за счет пересмотра условий авансирования госконтрактов на 2023 год — теперь поставщики при казначейском сопровождении смогут получить авансом максимум до 50% стоимости контракта, а не 90%, как в 2022 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Правительство продлило на 2023 год особые условия авансирования госконтрактов: поставщики смогут получить от заказчиков до 50% от суммы контракта при условии его казначейского сопровождения. Для контрактов, не подпадающих под казначейский контроль, предельный размер аванса ограничат 30% его стоимости, пояснили “Ъ” в Минфине. «Повышение размера авансирования даст организациям доступ к дополнительным ресурсам, поможет им быстрее и эффективнее решать поставленные задачи при обеспечении безусловного контроля за расходованием бюджетных средств»,— отмечают в правительстве, однако на деле Белый дом начинает сворачивать раздачу авансов.

Гибкое управление возможностями авансирования госконтрактов правительство применяет с 2020 года — инструмент позволяет увеличить скорость поступления бюджетных средств в экономику и поддержать бизнес в условиях кризиса. В 2022 году предельный размер аванса по госконтрактам составлял 90% при условии казначейского сопровождения, при авансах до 50% такой контроль не требовался. До этого, согласно постановлению о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, норма предполагала те же 90% при казначейском сопровождении и 30% без него. В 2023 году, однако, повышенный размер авансирования до 90% сохранится только для госконтрактов с сопровождением, которые касаются объектов капстроительства на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, следует из постановления №348 от 6 марта.

Такое сокращение объемов авансирования должно снизить скорость поступления бюджетных средств в экономику — почти полное покрытие контракта позволяло поддержать поставщиков благодаря де-факто бесплатным кредитам из бюджета и было введено после начала военной операции РФ на Украине для снижения рисков поставщиков в условиях неясных экономических последствий.

Весной 2022 года, напомним, аналитики допускали спад ВВП РФ до 8%, курсовую нестабильность, срывы поставок и в целом значительно более мрачные макроэкономические последствия конфликта, и Белый дом при наличии значительных госрезервов принимал экстренные меры для того, чтобы разделить с компаниями эти риски. Однако (во многом за счет этих мер) спад ВВП по итогам года составил лишь 2,1%, и нормализация ситуации в экономике позволила Минфину начать отказываться от заливания ее бюджетными деньгами.

В 2023 году поступление средств будет более равномерным, что позволит снизить инфляционное давление. Рациональным выглядит сокращение бесплатного кредитования компаний за счет госзаказа и в контексте обсуждения изъятия у них сверхприбылей 2022 года за счет дополнительного налога (см. “Ъ” от 22 февраля). Кроме того, зарезервированные остатки средств под исполнение контрактов останутся на счетах казначейства, что позволит повысить доходы бюджета от управления ликвидностью. В 2022 году объем доходов от управления остатками средств Федерального казначейства составил 541 млрд руб.— из них регионы получили 167 млрд руб. допдоходов. Однако в 2023 году Федеральное казначейство должно предоставить регионам еще 250 млрд руб. по линии специальных казначейских кредитов (см. “Ъ” от 8 февраля), что делает актуальной задачу роста доходов от размещения временно свободных средств бюджета.

В свою очередь, выступая в Госдуме во вторник, глава Минэкономики Максим Решетников также отметил, что на фоне внешнего давления в 2022 году бюджет оказывал значительную поддержку инвестициям, но в 2023-м ситуация изменится. «Мы понимаем, что в экономике оказалось больше капитала, не меньше. И сейчас необходима опора на частную инициативу и кредитное плечо. В 2023 году основным источником должны стать собственные средства предприятий и банковское кредитование. Важно обеспечить межотраслевой переток средств как через банковскую систему, так и через фондовый рынок»,— добавил чиновник. Избыточное участие бюджета в экономике между тем повышает стоимость банковского кредитования, еще больше смещая баланс финансирования инвестиций в пользу государства. В частности, в ЦБ ранее предупреждали, что больший вклад бюджетного канала означает меньшее пространство для создания предложения денег по кредитному.

Впрочем, вопрос о том, удастся ли Белому дому запустить бум частных инвестиций уже в 2023 году, пока остается открытым — к примеру, обеспечивающая его реформа инвестиционного налогового вычета (см. “Ъ” от 1 марта) де-факто затянется до 2024–2025 годов. Однако уровень капвложений в экономике будет подстрахован инвестициями ФНБ (1,1 трлн руб., как и в 2022 году, по оценке Telegram-канала MMI), значительную поддержку ему может оказать и обсуждение изъятия инвестиций из налоговой базы при изъятии сверхприбылей в бюджет: если предположить, что ставка «добровольного» налога будет сопоставима со ставкой налога на прибыль, а требуемая сумма удержится в пределах 300 млрд руб. (последняя оценка аппетитов Минфина), в пределе это может увеличить капвложения компаний в 2023 году до 1,5 трлн руб., или 1% ВВП.

Диана Галиева, Олег Сапожков