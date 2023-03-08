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Коммерсантъ FM
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Украина изучает опубликованный Москальковой список украинских солдат, которых Киев отказался обменять

Координационный штаб Украины заявил, что изучает список из 70 украинских солдат, которых, как сообщила уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова, Киев отказался забирать из плена. При этом в штабе заявили, что российский омбудсмен не имеет отношения к переговорному процессу по обмене военнопленными.

В координационном штабе изданию «Громадське» сказали, что Татьяна Москалькова не в первый раз «озвучивает тезисы», «которые призваны расшатывать украинское общество». В штабе заверили, что Киев всегда забирает своих солдат, которых Россия предлагает. «Мы всегда боремся за то, чтобы обмены были как можно чаще и как можно больше наших защитников возвращались»,— сказали в штабе.

Представитель украинского штаба добавил, что список госпожи Москальковой выступает в качестве «дополнительной информации», поскольку Россия не раскрывает информацию о военнопленных. По предварительной информации украинской стороны, некоторые солдаты из списка уже освобождены.

Обмен военнопленными произошел накануне, 7 марта. Россия вернула 90 солдат, Украина — 130. Татьяна Москалькова говорила, что изначально была договоренность об обмене по формуле «160 на 160», однако Украина согласилась вернуть только 90 человек. Сегодня, 8 марта, омбудсмен опубликовала список из 70 солдат, заявив, что Украина «не захотела их обменять».

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян

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