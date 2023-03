Власти ФРГ пока не обнародуют имеющиеся у них данные по диверсии на «Северных потоках»

Глава Минэкономики Германии Роберт Хабек заявил, что не может комментировать данные СМИ о взрывах на «Северных потоках», напомнив, что выяснением обстоятельств произошедшего занимается Генпрокуратура страны. Ранее несколько западных СМИ заявили о причастности некой «проукраинской группы» к диверсиям на трубопроводах. Сведения немецких властей о произошедшем не для общественности, заявил господин Хабек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роберт Хабек

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Роберт Хабек

«Так что сведения правительства ФРГ не предназначены для обсуждения в СМИ»,— сообщил министр в эфире телеканала Welt, отметив, что заявление сделает Генпрокуратура, когда завершит свое расследование (цитата по ТАСС).

26 сентября на трубопроводах произошла утечка газа, Швеция причиной аварии назвала взрывы, РФ расценила произошедшее как «акт международного терроризма», ответственность за него никто не взял.

7 марта The New York Times со ссылкой на источники написала, что, согласно разведданным, нападение на «Северные потоки» устроила некая проукраинская группировка. После британская газета The Times сообщила, что Запад скрывал украинского спонсора взрывов «Северных потоков» ради поставок оружия.

О реакции читайте в публикации «Ъ» «Трубный запах».

Мария Федотова