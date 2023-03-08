Welt: прокуратура Германии в январе обыскала подозрительное судно в рамках расследования взрывов на «Северном потоке»

Генеральная прокуратура Германии с 18 по 20 января провела обыски на судне, которое могло перевозить взрывчатку для подрывов газопроводов «Северный поток». Об этом изданию Welt сообщила прокуратура города Карлсруэ в ответ на официальный запрос.

В ведомстве заявили, что оценка изъятых в ходе обыска предметов продолжается, а личность и мотивы преступников остаются предметом расследования. Однозначных заявлений по этому поводу сделать нельзя, подчеркнули в прокуратуре.

7 марта газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что к взрывам на «Северных потоках» причастна проукраинская группировка. По данным газеты Die Zeit, немецкие следователи установили, что судно, с которого осуществлялась атака, было арендовано компанией, принадлежавшей двум гражданам Украины. Издание писало, что в салоне яхты были обнаружены следы взрывчатки.

По информации газеты Times, западные спецслужбы выяснили, что частным спонсором диверсий на «Северных потоках» был гражданин Украины, который не связан с правительством Украины и президентом Владимиром Зеленским. Издание пишет, что эту информацию на Западе знали, но скрывали, чтобы избежать ухудшения отношений Германии и Украины в преддверии новых поставок оружия. Как сообщила газета The Washington Post, у западных спецслужб нет достоверных данных о причастности какой-либо страны к атакам.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что материалы в зарубежных изданиях о причастности Украины к подрывам газопроводов — это «скоординированный вброс». Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев не имеет отношения к диверсиям.

В феврале американский журналист Сеймур Херш, ссылаясь на один неназванный источник, сообщил, что за взрывом газопроводов стоят власти США, чтобы надавить на Германию и заставить ее поддержать Украину. Госдепартамент называл этот материал дезинформацией.

Эрдни Кагалтынов