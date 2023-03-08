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Коммерсантъ FM
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Нидерландская компания Gasunie полностью списала стоимость доли в «Северном потоке»

Газотранспортная компания из Нидерландов Gasunie полностью списала свою девятипроцентную долю в «Северном потоке», сообщила пресс-служба компании.

«В нынешних геополитических условиях Gasunie не ожидает возобновления поставок газа по ''Северному потоку'' в обозримом будущем и, как следствие, не рассчитывает на получение каких-либо дивидендов. Таким образом, стоимость доли Gasunie в Nord Stream снизилась до €0 в конце 2022 года»,— говорится в пресс-релизе.

Gasunie владеет Нидерландской газотранспортной сетью общей протяженностью более 12 тыс. км и сетью длиной 3 тыс. км в Германии. Компания приобрела девятипроцентную долю в Nord Stream AG, управляющей газопроводом «Северный поток», в ноябре 2007 года. 51% Nord Stream AG принадлежит дочернему предприятию «Газпрома», 15,5% — германским Wintershall Dea и E.ON, 9% — французской Engie.

Компания напомнила, что в середине прошлого года снизила балансовую стоимость девятипроцентной доли в «Северном потоке» с €508 млн до €240 млн. В конце сентября компания узнала, что трубопроводы Nord Stream были «намеренно повреждены», к моменту диверсии «Газпром» уже не использовал их для поставок газа в Европу, сообщила пресс-служба.

В сентябре 2022 года на «Северном потоке» и не запущенном в эксплуатацию «Северном потоке-2» из-за взрывов резко упало давление, произошли утечки газа. Европейские власти назвали это диверсией, но до сих пор не пришли к выводу, кто за ними стоит.

В феврале 2023-го американский журналист Сеймур Херш, ссылаясь на анонимный источник, заявил, что за взрывом стоят США и Норвегия. Вчера, 7 марта, The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что к взрывам на «Северных потоках» причастна проукраинская группировка. Die Zeit писала, что немецкие следователи идентифицировали судно, с которого осуществлялась атака: оно было арендовано компанией, принадлежавшей украинцам. В Кремле материалы СМИ назвали скоординированным вбросом.

О будущем «Северных потоков» — в материале «Ъ FM» «"Северные потоки" завершатся консервацией».

Эрдни Кагалтынов

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