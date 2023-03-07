Киев выходит из договора о совместном контроле границы с Россией

Правительство Украины одобрило законопроект о прекращении действия соглашения с РФ о сотрудничестве при контроле российско-украинской границы, сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале. Договоренности действовали с 2011 года.

Вкупе с иными это соглашение предусматривало значительное упрощение процедуры прохождения границы между государствами. Фактически для проведения таможенно-пограничного контроля службами обеих стран желающему пересечь границу достаточно было совершить одну остановку на одном из «единых» российско-украинских пропускных пунктов.

Новый законопроект предполагает выход Украины из соглашения. Авторы документа ссылаются на «коренной изменение обстоятельств», обусловленное проведением РФ военной операции на территории страны.

Ранее правительство Украины решило выйти из схожего соглашения с Белоруссией (этот документ действовал с 1995 года). В тот же день Киев прервал исполнение соглашения по льготным поставкам специальной техники пограничным войскам стран СНГ, которое действовало с 1994 года.

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Григорий Лейба