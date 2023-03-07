Зарплатные ожидания мужчин в Татарстане оказались на 20 тысяч рублей больше, чем у женщин

В Татарстане зарплатные ожидания у женщин составляют порядка 40 тыс. руб., у мужчин — 60 тыс. руб. Исследование провела служба исследований hh.ru.

Отмечается, что на женщин приходится чуть больше половины от всех актуальных резюме в Татарстане. Обычно они выбирают работу администраторами и менеджерами по продажам (по 10%), а также бухгалтерами (7%). Среди мужчин наиболее популярной профессией является водитель.

Кроме того, женщины на 10% чаще мужчин считают, что работа оказывает сильное негативное влияние на их здоровье (50% против 40%). При этом они реже мужчин называют работу и карьеру своим ключевым приоритетом на 2023 год (66% против 71%);

"Ъ-Казань"