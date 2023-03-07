Летчик Дамир Юсупов объяснил ошибки при посадке самолета в кукурузное поле

Герой России летчик Дамир Юсупов дал комментарий по поводу выводов расследования Межгосударственного авиационного комитета (МАК) об экстренной посадке самолета. В отчете МАК указано, что жесткая посадка самолета «Уральских авиалиний» в кукурузном поле происходила при хаотичных действиях пилотов. «Фактически на начальном этапе продолженного взлета (до включения автопилота) экипаж не выполнил (или выполнил, но в недостаточной степени) ни одного из действий, предусмотренных процедурой продолженного взлета»,— говорится в отчете МАК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дамир Юсупов

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Дамир Юсупов

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

По мнению пилота, данное заявление не совсем точное. «Вот вы обратили внимание на фразу в отчете, в каком мы были состоянии. А я на фразу, что "условия выходили за рамки ожидаемых, безопасный полет не гарантировался". Что-то мы делали по инструкции, что-то не по инструкции, например, шасси не были убраны. Но, благодаря тому, что шасси не были убраны, мы не укатились дальше и выполнили посадку в пределах этого поля»,— отметил господин Юсупов.

Напомним, 15 августа 2019 года в Подмосковье Airbus А321 «Уральских авиалиний» после столкновения со стаей сизых чаек был вынужден совершить аварийную посадку в кукурузном поле. На борту находились 226 пассажиров, никто серьезно не пострадал. За предотвращение катастрофы Дамир Юсупов был награжден званием Героя России.

Пресс-конференция была посвящена выходу киноленты «На солнце, вдоль рядов кукурузы». Господин Юсупов выступал консультантом при его съемках. Премьера фильма назначена на 16 марта.

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Артем Пахотин