Помощник президента РФ Левитин: вопрос об отмене Fan ID не стоит

Помощник президента РФ, первый вице-президент российского Олимпийского комитета Игорь Левитин заявил, что отмена системы Fan ID не обсуждается. Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов сообщил, что готовит инициативу об отмене паспорта болельщика. Против использования Fan ID неоднократно выступали футбольные фанатские движения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Левитин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Игорь Левитин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Паспорт болельщика (Fan ID) — документ, требуемый при посещении спортивных мероприятий в России. На территории РФ стал впервые использоваться перед Олимпиадой в Сочи. Получить Fan ID можно либо через «Госуслуги», либо в МФЦ.

«Решение принято, система задействована. Если есть какие-то вопросы по оформлению, это нужно поправить. Вопрос по отмене карты болельщика сегодня не стоит»,— сказал господин Левитин (цитата по «РИА Новости»).

5 марта Виталий Милонов рассказал о намерении направить обращение с просьбой отменить действие системы идентификации болельщиков до устранения пробелов в ее работе. «Это полное безумие какое-то с Fan ID. Кто это вводил, добились противоположного эффекта. Лично я считаю, что Fan ID себя не оправдал»,— добавил он. Создание проекта о частичной отмене Fan ID также поддержал депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов.

30 декабря 2021 года президент Владимир Путин подписал закон о Fan ID. Изначально посещение по паспорту болельщика было обязательным только на пяти российских стадионах. Однако с 1 декабря 2022 года действие закона распространили на все матчи премьер-лиги. На фоне повсеместного внедрения системы идентификации болельщиков количество зрителей на трибунах резко снизилось.

Подробнее — в материале «Ъ» «Не ковид, так Fan ID».

Милена Костерева