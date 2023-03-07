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Для дублера Московского проспекта в Воронеже начнут резервировать участки

Мэрия Воронежа постановила зарезервировать четыре участка в Коминтерновском районе для реконструкции первого этапа дороги дублера Московского проспекта по улице 60-й Армии. Это следует из документов городской администрации.

Речь идет об участках по адресам улицам 60-й Армии, 25а и 2г; Генерала Лизюкова, 38г; Бульвар Победы 38б. Разрешенное использование участков — киоски и павильон. Их общая площадь составляет 539 кв. м. Установленный срок резервирования — три года.

Первоначально планировалось, что строительство дублера Московского проспекта на Солнечной может начаться осенью 2022 года, однако о старте работ не сообщалось. Стоимость проектирования и возведения дороги от улицы Антонова-Овсеенко до проспекта Труда с последующим выходом на Московский проспект, улицы 9 Января и Кольцовскую оцениваются в 2,5 млрд руб. В технико-экономических показателях перспективного объекта указано, что его длина — около 8,6 км.

Еще в 2018 году аукцион на реконструкцию участка улицы 60-й Армии от улицы Владимира Невского до Солнечной за 45 млн руб. выиграло воронежское ООО «Центр-дорсервис». Из готового проекта можно было сделать вывод, что часть дублера может пройти через Северный лес. Однако позже власти заверили, что деревья вырубаться не будут.

Владимир Зоркий

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