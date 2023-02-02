Воронежский Северный лес не будут вырубать при строительстве дублирующей Московский проспект дороги

В ходе строительства планируемого в Воронеже дублера Московского проспекта от Антонова-Овсеенко до проспекта Труда не будут вырубать Северный лес, сообщает De facto со ссылкой на областной департамент природных ресурсов и экологии. При проверке координат было выявлено, что на участке проектирования дороги особо охраняемые природные территории (ООПТ) областного значения и их охранные зоны отсутствуют, отметило издание. По информации чиновников, один из участков дороги будет проходить по границе леса, но на ООПТ не заходит: «Создатели проекта дороги предупреждены о том, что необходимо соблюдать при строительстве границы охраняемой зоны и сохранить зелёные насаждения».

О том, что новая дорога может затронуть территорию парка «Северный лес» на участке улицы 60 армии от Владимира Невского до окружной, стало известно после публикации в январе проекта магистрали. Согласно проекту, который был разработан местным ООО «Центр-дорсервис» за 45 млн руб., рядом с лесом будут вестись работы в рамках третьего этапа строительства дублера Московского проспекта — от пересечения улицы 60 армии с улицей Владимира Невского до окружной улицы Антонова-Овсеенко.

Первоначально планировалось, что строительство дублера Московского проспекта на улице Солнечная может начаться уже осенью 2022 года, однако о старте работ не сообщалось. Стоимость дороги ранее оценивалась в 2,5 млрд руб.

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