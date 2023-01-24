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Дублер Московского проспекта в Воронеже может пройти через Северный лес

Планируемый в Воронеже дублер Московского проспекта от Антонова-Овсеенко до проспекта Труда может затронуть территорию парка «Северный лес» на участке улицы 60 армии от Владимира Невского до окружной. Это следует из проекта магистрали, который опубликовал в видео мэр Вадим Кстенин в своем telegram-канале.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно проекту, разработанному местным ООО «Центр-дорсервис» за 45 млн руб., третий этап дублера Московского проспекта может быть проложен от пересечения улицы 60 армии с Владимира Невского до окружной Антонова-Овсеенко через территорию Северного леса. Вероятно, для этого потребуется вырубка деревьев, так как через парк сейчас проходит небольшая часть улицы 60 армии, представляющая собой узкую дорогу с покрытием из гравия, а дублер должен быть четерыхполосным, каждая полоса — шириной 3,5 м.

«И облправительство, и проектировщики, и мэрия, готовы общаться с общественниками и жителями, чтобы объяснить по какой логике принимаются проектные решения»,— заверил губернатор Александр Гусев. Источник «Ъ-Черноземье» в региональной власти убеждает, что «ни одно дерево вырублено не будет»

Первой очередью дублера, как и планировалось, станет участок улицы 60 армии от Владимира Невского до Хользунова, второй — улица Свободы от виадука на 9 Января до пересечения с Кольцовской. Также в рамках проекта планируется ремонт дорог на участках улиц Владимира Невского, 9 января, Солнечной, проспекте Труда.

Как сообщил Вадим Кстенин, к строительству первого этапа «мы сможем приступить уже в этом году», эта очередь уже прошла госэкспертизу. «На второй этап уже готова проектно-сметная документация, планируем получить положительное заключение госэкспертизы весной. По третьему этапу также весной ожидаем выхода проекта из экспертизы»,— рассказал господин Кстенин.

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Стоимость строительства дублера Московского проспекта от улицы Антонова-Овсеенко до проспекта Труда с последующим выходом на Московский проспект, улицы 9 Января и Кольцовская оцениваются вместе с разработкой проекта в 2,5 млрд руб., сообщил губернатор Александр Гусев. Из этой суммы 500 млн руб. планируется потратить в 2023-м, остальные — в 2024 и 2025 годах. В технико-экономических показателях перспективного объекта указано, что его строительная длина — около 8,6 км.

Первоначально планировалось, что строительство дублера Московского проспекта на улице Солнечная может начаться уже осенью 2022 года, однако о старте работ не сообщалось.

Сергей Калашников

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