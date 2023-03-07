Издательство «Просвещение» возглавила топ-менеджер Газпромбанка Наталья Третьяк

Первый вице-президент Газпромбанка Наталья Третьяк назначена на пост гендиректора издательства «Просвещение». Соответствующее решение принял совет директоров АО «Просвещение», сообщили РБК в издательстве. Руководивший группой с 2019 года Михаил Кожевников останется в должности президента по стратегическому развитию. Причины кадровых перестановок неизвестны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Третьяк

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Наталья Третьяк

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Наталья Третьяк начинала карьеру в комитете образования Санкт-Петербурга. В 2004 году стала замдиректора департамента госполитики в сфере образования Минобрнауки. Также работала первым проректором Московского института стали и сплавов (2008–2012), была председателем комитета образования Санкт-Петербурга, первым замминистра образования и науки (2013–2016). Заняла пост первого вице-президента Газпромбанка в 2018 году.