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Коммерсантъ FM
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Чехия собирается закупить старые Leopard 2 у Швейцарии

Чехия обратилась к Швейцарии с запросом о покупке немецких танков Leopard 2, сообщила глава федерального департамента обороны, защиты населения и спорта Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд. Она не уточнила, сколько танков запросила Чехия.

«Да, у нас есть запрос из Германии, а между тем есть еще запрос из Чехии. Мы хотим <...> сохранить определенный запас, чтобы мы могли гарантировать безопасность нашей стране. Кроме того, будет определенное количество танков, которые нам не нужны и которые могут быть поставлены, если парламент решит их списать»,— сказала Виола Амхерд в эфире телеканала SRF (перевод по ТАСС).

Сейчас на вооружении Швейцарии находятся 134 модернизованных танка Leopard 2. Для их продажи другим странам необходимо разрешение парламента Швейцарии. 3 марта издание Blick сообщило, что Германия обратилась к Швейцарии с запросом о выкупе законсервированных Leopard 2 для восполнения запасов в странах, которые направили вооружение Украине. По данным издания, танки выкупит их производитель — немецкая компания Rheinmetall.

Поставки танков Leopard 2 на Украину ранее анонсировали Германия, Дания, Испания, Канада, Нидерланды, Норвегия, Польша и Португалия. Позже Дания и Нидерланды сообщили, что передадут Киеву Leopard 1. Финляндия обещала направить три бронированные машины разминирования на базе танка Leopard 2, а не сами танки. В Испании говорили, что перед отправкой Leopard 2 на Украину их нужно отремонтировать.

Олеся Павленко

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