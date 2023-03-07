Бюджетные нарушения упали в цене

Счетная палата в 2022 году выявила почти 4,5 тыс. нарушений и недостатков в бюджетной системе на общую сумму 885,6 млрд руб., следует из подготовленного отчета об итогах работы этого контрольного органа. Интересно, что при росте числа нарушений в кризисном году их общая сумма относительно 2021-го сократилась почти вдвое. В основном случаи отступления от правил выявлены в бюджетном учете, при распределении и использовании субсидий, а также в сфере строительства за счет бюджетных средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Счетная палата РФ подвела итоги своей работы в 2022 году. В объемном отчете (есть у “Ъ”) обобщаются результаты проверок, охвативших все основные сферы использования бюджетных средств. Ожидается, что отчет будет представлен Госдуме и. о. главы СП Галиной Изотовой на пленарном заседании 16 марта.

Всего госаудиторами выявлено почти 4,5 тыс. нарушений и недостатков на общую сумму 885,6 млрд руб. Количество нарушений несколько выросло по сравнению с 2021 годом (тогда было 4,2 тыс.), но их сумма сократилась почти вдвое (с 1,5 трлн руб.). Традиционно наибольшая доля нарушений приходится на невыполнение требований бюджетного учета и отчетности — 705 таких фактов на 736,5 млрд руб. (против 473 на 571,3 млрд руб. годом ранее).

Нарушений при исполнении бюджета обнаружилось 1,2 тыс. — на сумму около 75 млрд руб. Это прежде всего случаи отступления от правил при предоставлении и использовании субсидий юридическими лицами (на 33 млрд руб.). Отмечается, что это носит уже системный характер. Речь идет, в частности, о несоблюдении условий предоставления субсидий, о недостижении получателями целевых показателей и о недостаточной работе «по обеспечению взыскания в доход бюджета остатков субсидий прошлых лет». Все это, отмечают в СП, свидетельствует о необходимости повышения как качества планирования, так и усиления контроля ведомств за использованием субсидий.

Отдельное внимание Счетная палата традиционно уделила реализации госпрограмм — в частности, с точки зрения их подготовки и исполнения. Несмотря на реформирование программ — напомним, с 2022 года они синхронизированы с нацпроектами (см. “Ъ” от 1 марта),— госаудиторы по-прежнему отмечают недостаточное соответствие целей и показателей госпрограмм целям, установленным документами стратегического планирования, и указывают на наличие множества плановых показателей «без существенной динамики».

В рамках Федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП), которая представляет собой свод бюджетных строек в рамках госпрограмм и нацпроектов, выявлено 104 нарушения на сумму 15,3 млрд руб. (против 112 таких фактов на 33,5 млрд руб.) — преимущественно речь идет о нарушении порядка госвложений в объекты или приобретения объектов недвижимости в госсобственность.

Проблемы в этой сфере приводят к увеличению сроков или к невозможности строительства, к его удорожанию и перераспределению значительных средств. Отметим, возможность перебрасывания средств с объектов, которые строятся с отставанием графика, на те, что возводятся быстрее, была предусмотрена с 2020 года как антикризисная мера, а с 2022 года стала постоянным механизмом — с этим связывалось, в частности, улучшение показателей ввода объектов и кассового исполнения ФАИП.

После критики по поводу консервации в недостроях значительных бюджетных средств правительство перестроило вертикаль управления ФАИП и создало план мер по сокращению объемов «незавершенки» (см. “Ъ” от 5 апреля 2022 года). Эту работу отмечает и СП, хоть и не приводит актуальных оценок объемов незавершенного строительства (на начало 2022 года речь шла о 64 тыс. объектов). При этом госаудиторы обращают внимание, что на фоне предпринимаемых усилий по сокращению числа таких объектов отсутствуют меры по недопущению появления новой «незавершенки».

Евгения Крючкова