Попавший под санкции ЕС и. о. ректора РАНХиГС Комиссаров вышел из совета директоров «Яндекса»

И. о. руководителя РАНХиГС, а также директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров покинул совет директоров «Яндекса». Об этом сообщила нидерландская Yandex N. V. 25 февраля господин Комиссаров попал под санкции Евросоюза, он был избран независимым неисполнительным директором 20 декабря 2019 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Комиссаров

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Алексей Комиссаров

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Алексей Комиссаров вышел из состава совета директоров компании, решение вступило в силу немедленно, сообщает Yandex N. V. ЕС ввел санкции лично в отношении господина Комиссарова, подчеркивает Yandex N. V. «Ни "Яндекс", ни дочерние компании группы не были включены в санкционные списки ЕС, США, Соединенного Королевства или Швейцарии»,— говорится в сообщении компании.

В настоящее время совет директоров Yandex N. V. состоит из шести членов.

Это — старший вице-президент по персоналу DE Master Blenders Роже Рийниа, генеральный партнер Almaz Capital Partners Чарльз Райан, экс-руководитель администрации президента РФ Александр Волошин, президент инвесткомпании Firehouse Capital Inc. Джон Бойнтон, академик РАН Александр Молдован и гендиректор «ВТБ капитала» Алексей Яковицкий, сообщает ТАСС.

3 июня 2022 года против генерального директора «Яндекса» Аркадия Воложа были введены персональные санкции ЕС. Впоследствии предприниматель объявил об уходе из компании. Осенью 2022 года «Яндекс» представил схему раздела активов на нидерландские и российские.

Подробнее — в материале «Ъ» «Искучий голландец».

Мария Федотова