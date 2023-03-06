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Владимир Зеленский уволил замглавы СБУ

Президент Владимир Зеленский подписал несколько указов о снятии с должностей и назначениях сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). Указы опубликованы на сайте украинского президента.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Фото: Reuters

Владимир Зеленский

Фото: Reuters

Указами Владимира Зеленского сняты:

  • Александр Якушев с должности заместителя главы СБУ;
  • Александр Провоторов с должности начальника Департамента хозяйственного обеспечения СБУ;
  • Борис Безрукий с должности начальника Управления СБУ в Запорожской области;
  • Эдуард Федоров с должности начальника Управления СБУ в Сумской области.

Назначены:

  • Олег Храмов на должность начальника Департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ;
  • Олег Красношапка на должность начальника Управления СБУ в Сумской области.

В феврале Верховная рада поддержала назначение на должность главы СБУ Василия Малюка. Прежде этот пост занимал Иван Баканов. В июле 2022 года Владимир Зеленский уволил его в связи с большим количеством случаев перехода на сторону России сотрудников госведомств. С января на Украине произошло несколько громких отставок.

Подробнее — в публикации «Ъ» «На зачистке отечества».

Лусине Баласян

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