Владимир Зеленский уволил замглавы СБУ

Президент Владимир Зеленский подписал несколько указов о снятии с должностей и назначениях сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). Указы опубликованы на сайте украинского президента.
Владимир Зеленский
Фото: Reuters
Указами Владимира Зеленского сняты:
- Александр Якушев с должности заместителя главы СБУ;
- Александр Провоторов с должности начальника Департамента хозяйственного обеспечения СБУ;
- Борис Безрукий с должности начальника Управления СБУ в Запорожской области;
- Эдуард Федоров с должности начальника Управления СБУ в Сумской области.
Назначены:
- Олег Храмов на должность начальника Департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ;
- Олег Красношапка на должность начальника Управления СБУ в Сумской области.
В феврале Верховная рада поддержала назначение на должность главы СБУ Василия Малюка. Прежде этот пост занимал Иван Баканов. В июле 2022 года Владимир Зеленский уволил его в связи с большим количеством случаев перехода на сторону России сотрудников госведомств. С января на Украине произошло несколько громких отставок.
Подробнее — в публикации «Ъ» «На зачистке отечества».