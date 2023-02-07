Верховная рада поддержала назначение Клименко и Малюка на должности глав МВД и СБУ

Комитет Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки утвердил кандидатуру Игоря Клименко на должность министра внутренних дел. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что на пост главы Службы безопасности Украины (СБУ) утвержден Василий Малюк.

Представление о назначении Игоря Клименко главой МВД Украины комитет Рады поддержал большинством голосов. 18 человек проголосовали «за», один парламентарий воздержался от голосования, говорится на сайте украинского парламента.

Как уточняет «Страна.ua», за назначение Василия Малюка главой СБУ проголосовали 324 депутата. Его кандидатуру поддержали представители всех фракций и групп кроме «Европейской солидарности» и «Голоса».

О возможном назначении Игоря Клименко главой МВД Украины ранее сообщил глава фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия. Предыдущий глава МВД Денис Монастырский погиб 18 января при крушении вертолета в Броварах.

Вчера, 6 февраля, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении Василия Малюка главой СБУ. Господин Малюк с 18 июля 2022 года исполнял обязанности главы СБУ после отставки Ивана Баканова.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Министерство в обороне».