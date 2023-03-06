Россияне не останутся без «Спутника»

В минувшие выходные в Москве и некоторых других регионах внезапно исчез и также внезапно появился первый компонент вакцины против коронавируса «Спутник V». О дефиците сообщил сайт мэра столицы, информирующий горожан о вакцинации. До понедельника привиться можно было только вторым компонентом «Спутника», сейчас в наличие уже весь набор, однако других вакцин нет. В регионах, узнал “Ъ”, также прививают только препаратом, разработанным центром им. Гамалеи. Впрочем, по оценкам эксперта рынка, в этом году требуется лишь 5% от объемов, необходимых в 2021 году. В Санкт-Петербургском НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера и вовсе предлагают переходить от массовой вакцинации к индивидуальной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вакцин против коронавируса, по оценкам эксперта, сейчас требуется в двадцать раз меньше, чем два года назад

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Вакцин против коронавируса, по оценкам эксперта, сейчас требуется в двадцать раз меньше, чем два года назад

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В субботу на сайте мэра Москвы, информирующем горожан о вакцинации против коронавируса, появились сообщения, что в наличие остался только второй компонент двухкомпонентного препарата «Спутник V». Минздрав России оперативно отрапортовал, что партии вакцины распределены и уже направлены в Москву и ряд других регионов, «сообщивших о снижении остатков».

Действительно, уже к понедельнику, судя по данным того же сайта, в Москве имелись оба компонента «Спутника».

В столичном департаменте здравоохранения “Ъ” подтвердили, что в «московские медучреждения произведена поставка первого компонента вакцины от Минздрава России». В депздраве уточнили, что проводят постоянный мониторинг наличия вакцины, а данные о необходимости поставок «своевременно» передают медицинскому ведомству. При этом привиться другими российскими препаратами — «ЭпиВакКороной» от центра «Вектор» Роспотребнадзора и «КовиВаком» от центра им. М. П. Чумакова РАН — москвичи не могут уже довольно давно. «ЭпиВакКорона», указано на сайте мэрии, «в настоящее время закончилась, запись на прививку этим препаратом приостановлена», а вакцины «КовиВак» нет в наличии — ожидается поставка препарата от Минздрава России.

В других регионах, выяснил “Ъ”, также можно привиться только «Спутником V».

Так, в минздраве Татарстана сообщили, что в последнее время используют исключительно эту вакцину «как наиболее эффективную, которая может применяться как в двух компонентах, так и отдельно». Минздрав России предлагает использовать первый компонент для ревакцинации; депздрав Москвы заявил, что в этих целях можно использовать и второй компонент самостоятельно (они отличаются тем, что сделаны на основе разных аденовирусов — вирусов-носителей). В минздраве Татарстана заверили, что располагают «достаточным запасом вакцины»: по данным чиновников, в регионе имеется 13 тыс. комплектов «Спутника V». В минздраве Республики Крым также сообщили, что в «ближайшее время» ожидают поставку из федерального центра только этого препарата — остальных видов вакцины «нет и не предвидится».

Что касается наличия «Спутника V», судя по всему, вакцина в регионы поставляется регулярно. 6 марта заместитель председателя правительства Удмуртии Эльвира Пинчук, курирующая систему здравоохранения, рассказала в Telegram о новой партии из 5 тыс. доз вакцины «Спутник V». По словам госпожи Пинчук, до настоящего времени запас первого компонента в республике был исчерпан.

В Башкирию, по информации регионального министерства, в понедельник поступило 49 тыс. доз «Спутника V». Минздрав Нижегородской области ожидает поставку в ближайшее время — сейчас в медучреждениях региона используются «оставшиеся в небольшом количестве дозы вакцины от последней поставки». В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга “Ъ” пояснили, что уже около года в городе используется исключительно вакцина «Спутник V». Из-за этого в Петербурге в течение нескольких дней действительно наблюдалась нехватка препарата, но только в нескольких поликлиниках. Желающих привиться записывали в очередь, а когда вакцина поступила в медучреждение, приглашали сделать прививку. На настоящий момент, сообщили “Ъ” в комздраве, в Санкт-Петербурге проблем с первым компонентом вакцины нет: 3 марта в город завезли 32 тыс. доз.

“Ъ” попросил Минздрав объяснить, связан возникший в некоторых регионах дефицит с активизацией прививочной кампании или со снижением объемов производства, однако на момент публикации ответа не получил.

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов сказал “Ъ”, что в прошлом году вакцины действительно «практически не производились». В частности, объемы производства «Спутника» упали, по его словам, на 95–98%, «ЭпиВакКорону» в 2022 году не выпускали вовсе. Единственная вакцина, производство которой выросло,— «КовиВак». Однако ее господин Беспалов называет «нишевой»: если «Спутник» производился десятками миллионов доз, то «КовиВак» — сотнями тысяч. Снижение объемов производства связано с тем, что в течение 2022 года сократился спрос населения на вакцинацию, а имеющиеся запасы «позволяли не переживать насчет доступности вакцины». Сейчас же, предположил Николай Беспалов, «рассинхрон спроса и предложения» спровоцировал дефицит. «Впрочем, в этом нет глобальной проблемы. Производственные мощности сохранились, восстановить выпуск можно быстро. А кроме того, он и не нужен в таких объемах, как раньше. Сейчас требуется одна двадцатая от того объема, который был нужен в 2021 году»,— прокомментировал господин Беспалов.

Эпидемиолог, директор Института междисциплинарных исследований Европейского университета в Санкт-Петербурге Антон Барчук ранее рассказывал “Ъ”, что в условиях распространения субвариантов «омикрона» важно привиться людям с ослабленным иммунитетом (c хроническими заболеваниями), пожилым, беременным, работникам сферы здравоохранения. Кроме того, вакцинироваться, по его мнению, следует тем, кто не делал этого раньше. Для граждан же, которые уже привились и переболели и при этом не имеют серьезных проблем со здоровьем, новая прививка не сильно снизит риск тяжелого течения — он и так уже довольно низкий. «Есть исследования в мире, которые показывают, что защита от тяжелого течения — а мы должны теперь разделять защиту от тяжелого течения и от самой инфекции — после вакцинации сохраняется довольно долго, и пока мы не видим тенденции, что она пропадает у людей, у которых нет сопутствующих заболеваний и других отягчающих факторов. В этой ситуации решение о еще одной вакцинации против коронавируса человек должен принимать сам, взвесив риски и пользу»,— говорил господин Барчук.

Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Арег Тотолян в понедельник сообщил, что ученые института и вовсе считают «целесообразным» поэтапный переход от массовой вакцинации от COVID-19 к индивидуальной, с учетом уровня иммунитета каждого пациента.

«На сегодняшний день позиция нашего института заключается в том, что необходимо переходить к индивидуализации вакцинации, к индивидуальному подходу, и на это направлен простой тест, предназначенный для массового применения, по оценке специфического Т-клеточного иммунитета»,— сказал он. По словам господина Тотоляна, эта разработка НИИ им. Пастера под названием «КоронаДерм-PS» прошла первые две фазы клинических исследований и находится на регистрации в Минздраве России.

Наталья Костарнова; корсеть “Ъ”