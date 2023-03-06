Доходы бюджета в 2022 году от размещения средств ФНБ составили 52 млн руб.

В 2022 году доход бюджета от размещения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в разрешенные финансовые активы составил 52,8 млн руб. Об этом сообщается на сайте Минфина.

По состоянию на 1 марта объем средств ФНБ составил 11,1 трлн руб., или 7,4% прогнозируемого на 2023 год ВВП. Объем ликвидных активов составил эквивалент 6,44 трлн руб.

По данным Минфина, в феврале 2023 года на покрытие дефицита бюджета были направлены средства от продажи 7,3 млрд юаней, а также 12 т золота в обезличенной форме. Они были реализованы за 131,7 млрд руб.

Доходность размещения средств ФНБ на счетах ЦБ, которая выражается в корзине разрешенных иностранных валют и золота в обезличенной форме, в 2022 году составила -0,05% годовых (в рублевом выражении — -6,03%), +1,10% с момента создания фонда (в рублевом выражении — +13,73%).

В 2022 году из ФНБ было направлено 1,1 трлн руб. Из них на инфраструктурные проекты потратили 412 млрд руб. В 2023 году из фонда могут дополнительно направить 1,5 трлн руб. на финансирование проектов. Эта сумма не учитывает 356 млрд руб., которые будут направлены из фонда по ранее подписанным соглашениям.

25 февраля ФНБ попал под санкции ЕС. В Минфине РФ заверили, что ограничительные меры не повлияют на планы по инвестированию из средств фонда.

Лусине Баласян