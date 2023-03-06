Осколки снарядов изрешетили продуктовый магазин в белгородском селе Муром

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил об очередном обстреле приграничного села Муром в Шебекинском городском округе.

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По словам чиновника, вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по центру населенного пункта, где находятся социальные объекты. Люди от обстрела не пострадали, но осколки изрешетили единственный продуктовый магазин. «Дал поручение главе округа Владимиру Жданову с завтрашнего дня запустить в работу автолавку, чтобы жители могли приобрести все необходимые товары»,— написал губернатор.

Кроме того, в Муроме повреждены три частных домовладения, в которых выбиты окна, а также посечены фасады и заборы. Аварийные и оперативные службы выехали на место для устранения последствий повреждения линии газоснабжения.

Ранее сегодня, 6 марта, ВСУ обстреляли Хомутовский район Курской области, где без света осталось село Искра. В данный момент жителям вернули свет. Также утром в городе Новый Оскол Белгородской области сработала система ПВО, которая сбила три ракеты.

Сергей Толмачев, Воронеж