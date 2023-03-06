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ВС Башкирии назначил дату рассмотрения жалобы на приговор водителю микроавтобуса, по вине которого погибли шесть человек

Верховный суд Башкирии назначил на 27 марта рассмотрение апелляционного представления на приговор Благоварского межрайонного суда, который отправил в январе 28-летнего Азата Сафаргалиева, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ), в колонию-поселение на четыре года и шесть месяцев. Об этом «Ъ-Уфа» сообщили в пресс-службе суда

Авария произошла в прошлом июле на трассе М-5. Ford Transit, принадлежащий компании «Уфа-лайн», двигался из Языково в Уфу. В микроавтобусе находились 24 пассажира при допустимом количестве 19 человек. Во время езды автобус столкнулся с движущимся в попутном направлении КамАЗом. В результате ДТП шестеро пассажиров погибли, одному был причинен тяжкий вред здоровью, 17 человек госпитализировали.

Обвиняемый признал вину. Ему грозило до семи лет лишения свободы.

Венера Хисамова

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