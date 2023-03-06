Изготовителя фальшивых документов для предполагаемой убийцы Дугиной оставили под арестом

Пролетарский районный суд Тулы отправил под арест на шесть месяцев Андрея Кузнецова, который обвиняется в подделке документов для Натальи Вовк, предполагаемой убийцы Дарьи Дугиной. Следствие считает, что Андрей Кузнецов изготовил фальшивое свидетельство о государственной регистрации автомобиля Mini Cooper.

«В настоящем судебном заседании Кузнецову срок содержания под стражей продлен на шесть месяцев с даты поступления уголовного дела в суд. Следующее судебное заседание назначено на 16 марта 2023 года»,— сообщили в прокуратуре.

Андрей Кузнецов не был на заседании, потому что он находится в больнице в Москве. Другому фигуранту дела, Александру Сучкову, меру пресечения оставили без изменений — подписка о невыезде. Кузнецов полностью признал вину, Александр Сучков — частично.

По версии следствия, Александр Сучков изготовил электронный шаблон официального документа Украины о регистрации Mini Cooper, а Андрей Кузнецов напечатал этот документ на официальном бланке. Следствие считает, что свидетельство о регистрации автомобиля помогло Наталье Вовк при убийстве Дарьи Дугиной.

29-летняя Дарья Дугина была убита 20 августа 2022 года: ее автомобиль, в котором должен был ехать Александр Дугин, взорвался на Можайском шоссе. ФСБ обвиняет в организации убийства гражданку Украины Наталью Вовк. Президент Владимир Зеленский утверждал, что Украина непричастна к случившемуся.

Сегодня, 6 марта, ФСБ сообщила о предотвращении покушения на главу группы компаний «Царьград» бизнесмена Константина Малофеева. По версии ФСБ, убить господина Малофеева планировали так же, как убили Дарью Дугину, то есть подорвать автомобиль, прикрепив под ним взрывное устройство.

Анастасия Ларина