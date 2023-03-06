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Коммерсантъ FM
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Шеф-редактору Sputnik Марату Касему продлили арест в Литве

Суд отклонил апелляцию задержанного в Риге шеф-редактора российского госагентства «Sputnik Литва» Марата Касема. Он остается в рижской Центральной тюрьме еще на два месяца, сообщило агентство. Власти Литвы подозревают его в шпионаже и нарушении санкций Евросоюза, ему может грозить до 25 лет лишения свободы.

Марат Кассем — гражданин Латвии, он работает в медиагруппе «Россия сегодня» (дочерняя компания — Sputnik) и живет в Москве. 30 декабря 2022 года он «по семейным обстоятельствам» приехал в Латвию, где его задержали. В январе 2023-го суд отправил его под арест, его прошлую апелляцию также отклонили.

Лаура Кеффер

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