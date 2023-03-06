Кремль не стал подтверждать возможный визит Башара Асада

Кремль не анонсирует международные визиты заранее, в том числе из соображений безопасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал информацию «Ведомостей» о том, что в марте Москву посетит президент Сирии Башар Асад.

«Международные визиты, вы знаете, мы в установленное время анонсируем, раньше этого делать не будем. Тем более, что, конечно, есть определенные правила безопасности при осуществлении визитов, поэтому мы никогда не спешим с анонсами»,— пояснил представитель Кремля.

По данным источников «Ведомостей», господин Асад прибудет в середине марта и может встретиться с Владимиром Путиным. Предполагается, что целью визита президента Сирии будет получение финансовой и энергетической помощи. В предыдущий раз Башар Асад приезжал в Москву в сентябре 2021 года.

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