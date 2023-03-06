В Госдуму внесли проект о повышении МРОТ до 19,2 тысяч рублей

В Госдуму внесен законопроект, увеличивающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 19 242 руб. в месяц с 1 января 2024 года. Законопроект размещен в базе Госдумы.

Авторы законопроекта — глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ) и замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи Мария Дробот (КПРФ). Повышение МРОТ работников бюджетной сферы, как указывается в законопроекте, обойдется в дополнительные 18,5 млрд руб. в 2024 году.

Президент Владимир Путин поручил повысить МРОТ выше уровня инфляции после заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. С 1 января 2024 года после запланированного повышения предлагается провести еще одно — на 10%.

С 2018 года МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума. Самый высокий уровень МРОТ в столице — москвичи получают 24 801 руб. С 1 июня 2022 года МРОТ увеличили до 15 279 руб., с 1 января 2023-го — до 16 242 руб.

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков говорил, что в 2024 году МРОТ превысит прожиточный минимум на 17%. Первоначально в бюджете, который был принят на 2023–2025 годы, были заложены более высокие темпы роста МРОТ (+3% к темпам роста). В послании к Федеральному собранию президент отметил, что этого недостаточно, в связи с чем Минтруд решил с 1 января 2024 года повысить МРОТ еще на 10%.

Анастасия Ларина