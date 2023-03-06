Песков: Кремль пока не принял решение о создании федерального округа из присоединенных регионов

Решений о создании нового федерального округа из присоединенных к России регионов пока не принималось, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, такие решения будут принимать «своевременно в случае необходимости».

«Пока никаких решений на этот счет не принималось. Различные варианты изучаются»,— сказал представитель Кремля во время пресс-кола, не приведя каких-либо деталей.

В сентябре 2022 года в ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях Украины прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Местные избиркомы сообщили, что большинство участников плебисцита одобрили присоединение к РФ. Владимир Путин подписал соответствующее соглашение 30 сентября. На прошлой неделе глава парламента Крыма Владимир Константинов сказал, что присоединенные регионы можно объединить в один федеральный округ.

Отметим, что после присоединения к России Крыма республика и город Севастополь образовали Крымский федеральный округ. 28 июля 2016 он был упразднен, и полуостров вошел в состав Южного федерального округа.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер