Владимир Путин поговорил с Касым-Жомартом Токаевым

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Они обсудили развитие двусторонних отношений, в том числе транспортные коридоры, торгово-экономическое взаимодействие.

«Отношения (господ Путина и Токаева.— "Ъ") многоплановые, поэтому повестка дня весьма и весьма насыщенная, президенты часто общаются друг с другом»,— добавил представитель Кремля.

В прошлый раз президенты России и Казахстана общались в январе, тогда они обсуждали взаимодействие в сфере энергетики. Их личная встреча в последний раз проходила в ноябре в Кремле. Тогда лидеры двух стран обсуждали в том числе создание «тройственного газового союза» между Россией, Казахстаном и Узбекистаном. В январе «Газпром» подписал двусторонние «дорожные карты» по сотрудничеству в газовой отрасли с обеими странами.

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