Министр обороны Украины допустил отказ от срочной службы в будущем

Министр обороны Алексей Резников заявил, что, «возможно, срочная служба больше не нужна». По его мнению, «культура военной профессии должна стать трендом», а каждый украинец должен иметь автомат под кроватью.

В интервью изданию Liga.net министр сказал, что молодые люди в 18 лет должны проходить «специальные курсы подготовки: медицина, стрельба, окопы, слаживание». После этого могут учиться, на кого хотят, но раз в год проходит месячные курсы по специализации.

«Хочешь быть пулеметчиком — развивайся как пулеметчик. Хочешь быть оператором дронов — давай... Потому военные кафедры точно нужны. Возможно, нужно думать об их специализации»,— пояснил господин Резников.

Он также выступил за легализацию огнестрельного оружия для населения, но добавил, что для его получения граждане должны проходить проверки у психиатра, нарколога и правоохранительных органов.

В январе министр обороны Украины говорил, что необходимости в дополнительной мобилизации нет. В феврале Верховная рада продлила военное положение и мобилизацию на Украине. В конце прошлого месяца советник главы Минобороны Юрий Сак допустил мобилизацию большего числа людей.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер