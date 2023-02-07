Верховная рада продлила военное положение и мобилизацию на Украине

Верховная рада Украины продлила еще на 90 суток военное положение и всеобщую мобилизацию в стране. Они будут действовать с 19 февраля по 20 мая, сообщает агентство «Украинские новости».

Это уже шестое продление военного положения и мобилизации на Украине с 24 февраля 2022 года. Законопроект об очередном продлении военного положения президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду вчера, 6 февраля. Согласно законодательству страны, военное положение предусматривает комендантский час, ограничение на передвижение, запрет военнообязанным менять место жительства, а также ограничение работы средств связи и интернета.

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