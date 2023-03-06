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Коммерсантъ FM
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«РИА Новости»: встречу по газовому хабу в Стамбуле перенесли

Встреча для обсуждения газового хаба в Стамбуле, планировавшаяся 22 марта, не состоится, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в Минэнерго Турции. Новая дата не выбрана.

«Нет, 22 марта никакого форума не будет, новая дата не определена»,— рассказал собеседник агентства. Он не ответил, может ли пройти встреча до конца марта.

В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин заявил, что утраченный объем транзита по «Северным потокам» можно перенаправить в регион Черного моря. Он предложил создать газовый хаб на территории Турции, которую господин Путин считает самым надежным маршрутом для поставки газа в Европу. 3 января Минэнерго Турции сообщило о начале работ по строительству хаба. Переговоры о проекте были приостановлены в феврале после землетрясений на юго-востоке Турции.

О ситуации в стране — в публикации «Ъ» «Дипломатия землетрясения».

Лаура Кеффер

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