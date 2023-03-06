Уровень госпитализации больных COVID-19 в России за неделю вырос на 22,4%

Уровень госпитализации больных коронавирусом в России за прошедшую неделю составил 7,1 на 100 тыс. населения, увеличившись на 22,4%, сообщил оперативный штаб. По его данным, заболеваемость за неделю выросла на 7,8%. Рост числа больных был зафиксирован в 57 регионах, причем в 20 из них — больше, чем в среднем по стране.

В феврале Роспотребнадзор фиксировал рост заболеваемости COVID-19 и гриппом. При этом об уровне коллективного иммунитета, как обратил внимание «Ъ», ведомство не сообщало. В конце прошлой недели в Москве закончился первый компонент «Спутника V», также в столице нет вакцин «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

О ситуации с коронавирусом — в публикации «Ъ» «Россияне выработали иммунитет к прививке».

Лаура Кеффер