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Коммерсантъ FM
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По всей Украине объявлена воздушная тревога

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, следует из онлайн-карты оповещения граждан. Информации об обстрелах или пострадавших пока нет.

Вчера, 5 марта, воздушную тревогу объявляли в Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях, а также в подконтрольной Украине части Донецкой области. В ночь на 6 марта украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской и Харьковской областях.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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