По всей Украине объявлена воздушная тревога

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, следует из онлайн-карты оповещения граждан. Информации об обстрелах или пострадавших пока нет.

Вчера, 5 марта, воздушную тревогу объявляли в Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях, а также в подконтрольной Украине части Донецкой области. В ночь на 6 марта украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской и Харьковской областях.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».