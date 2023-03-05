В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога была объявлена в пяти областях Украины — Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Черниговской, а также в подконтрольной Украине части Донецкой области. Об этом сообщило издание «Страна» со ссылкой на систему оповещения граждан.

В Днепропетровской и Харьковской областях, а также в части Донецкой области тревога действует с 21:40 мск, в Сумской и Черниговской областях — с 21:08 мск.

Ранее сегодня воздушную тревогу объявляли в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской областях Украины. Украинские СМИ писали о взрывах в Днепропетровской области.

Анастасия Ларина