СМИ: в Харьковской и Днепропетровской областях звучат взрывы

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Харьковской и Днепропетровской областях. В восточных и центральных регионах страны, в том числе в Киевской области, объявлена воздушная тревога.

Издание Klymenko Time сообщает о взрывах в Сумской области и городе Дружковка в Краматорском районе, а также о работе систем ПВО в Киевской области. Сообщения о воздушной тревоге появились в областных Telegram-каналах и в системе информирования граждан Минцифры Украины.

Вечером 5 марта воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Донецкой областях.