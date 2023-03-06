В челябинском филиале «Ростелекома» сменился директор

Директором челябинского филиала «Ростелекома» стал Евгений Макагонов, ранее руководивший региональным подразделением в Чувашии, сообщили в пресс-службе компании. На новом посту господин Макагонов сменил Михаила Сергеева.

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Вице-президент «Ростелекома» на Урале Иван Пичугин отметил, что «фокус внимания нового руководителя будет направлен на рост клиентоориентированности по отношению к госсектору, корпоративному и массовому сегменту».

Евгений Макагонов родился в 1982 году в Ставропольском крае, начинал трудовую деятельность с должности системного администратора в Северо-Кавказской академии государственной службы. Работал в компании «ЭР-Телеком» в Алтайском крае, где прошел путь до директора филиала. В 2020-м возглавил чувашский филиал «Ростелекома».