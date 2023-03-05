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Коммерсантъ FM
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Раненной ножом в химкинской школе пятикласснице предстоит долгая реабилитация

Серьезные раны на лице пятиклассницы, на которую напала с ножом ее одноклассница в школе в Химках, «вызывают тревогу», заявила уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. По ее словам, девочке предстоит долгая реабилитация.

«Раны заживают, но медленно. Все очень непросто с восстановлением. Серьезные раны на лице вызывают тревогу. Особенно пострадала правая сторона. Предстоит длительная реабилитация, работа с психологом»,— написала уполномоченная в Telegram.

7 февраля школьница с кухонным ножом напала на свою одноклассницу в Химках. 11-летняя девочка получила ранения в грудь и голову, ее увезли в больницу в тяжелом состоянии. Она пришла в сознание через сутки. Девочку выписали из больницы через десять дней.

Было возбуждено дело о покушении на убийство малолетней (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также дело о халатности должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности в образовательном учреждении (ст. 293 УК РФ). Расследование взял на контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Анастасия Ларина

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