Пермская художественная галерея начнет переезд из Спасо-Преображенского собора в октябре

Экспозиции Пермской художественной галереи, находящиеся в Спасо-Преображенском соборе, начнут вывозить в новое здание в октябре. Об этом ТАСС сообщила глава краевого минкульта Алла Платонова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«До октября все гости города смогут посетить выставки и основные экспозиции, расположенные именно в соборе. С октября у нас в планах закрыться на упаковку находящихся в соборе экспонатов. Мы внимательно следим за ходом стройки, чтобы не закрывать галерею для публики раньше срока, чтобы сразу начать переезд и открыть первую выставку, как только новое здание будет введено в эксплуатацию», - рассказала госпожа Платонова.

Новое строящееся здание галереи расположено на ул. Советской, 1, на территории культурного кластера «Завод Шпагина». Общая площадь объекта превысит 20 тыс. кв. м. Наряду с выставочными залами здесь появятся библиотека, образовательный центр, научный архив, хранилище и реставрационные мастерские. Ввести здание галереи в эксплуатацию планируется в III квартале 2023 года.