Жители Афин вышли на митинг после гибели 57 человек при столкновении поездов

На центральной площади Синтагма в Афинах у здания греческого парламента состоялся митинг в связи с катастрофой пассажирского поезда, в результате которой погибли 57 человек. По данным местной полиции, которые приводит AFP, в митинге участвуют 12 тыс. человек.

Некоторые демонстранты подожгли мусорные баки и бросили бутылки с зажигательной смесью в полицейских, сообщает агентство. Сотрудники спецназа в качестве ответных мер применили в отношении протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Акция началась в 11:00 по местному времени (12:00 мск), передает CNN Greece. Ее организаторами выступили профсоюзы работников железной дороги, организации студентов и учащихся, а также различные общественные организации. Жители города требуют призвать к ответственности виновных в железнодорожной аварии. По окончании акции в небо были запущены воздушные шарики черного цвета в память о десятках погибших при столкновении поездов.

Столкновение пассажирского и грузового поездов произошло в ночь на 1 марта недалеко от города Лариса, на станции Эвангелизмос. Это примерно 200 км к северо-западу от Афин. Пассажирский поезд следовал по маршруту Афины—Салоники. В результате аварии погибли 57 человек. В настоящее время в больнице находятся 22 человека, семь из них — в отделениях реанимации. В связи с крушением министр транспорта Греции Костас Караманлис подал в отставку.

Милена Костерева