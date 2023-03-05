Власти Перми проверят состояние маневренного жилищного фонда

Глава Перми Алексей Демкин поручил проверить состояние помещений, которые используются в качестве временного жилья, и, при необходимости, составить план обновления этого фонда. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Ситуация с экстренным расселением дома на Куйбышева, 143 еще раз показала необходимость наличия нужного количества и качества муниципального маневренного жилья, а также пунктов временного размещения, в качестве которых используются гостиницы и санатории, - написал господин Демкин. - Эти места, конечно, не заменят людям дом, но на время могут стать его безопасной альтернативой. Важно, чтобы там были нормальные человеческие условия для жизни на тот период, когда идёт процесс выплаты выкупной стоимости».

Режим ЧС в отношении дома на улице Куйбышева, 143 был введен 28 февраля - это произошло из-за ухудшения состояния жилого дома на улице Куйбышева, 143 и угрозы внезапного обрушения несущих конструкций. Жильцов расселили, сам дом взят под охрану.

Осенью прошлого года был проведен мониторинг состояния дома, по итогам которого был сделан вывод об износе здания на 88%. Жителей левого и правого крыла дома начали переселять в помещения маневренного фонда. Центральная часть дома осталась заселенной.

В феврале 2023 года был проведён ещё один визуальный осмотр дома. Экспертная комиссия сделала заключение, что подвальные перекрытия имеют аварийное состояние: разрушен защитный слой бетона, имеется коррозия арматуры. Установленные в ноябре 2022 года маяки на наружных стенах при очередном мониторинге показали динамику раскрытия трещин.

5-этажный дом был построен в 1957 году и имеет 234 квартиры.