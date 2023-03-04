Тарасова рассказала, почему ее отстранили от комментирования финала Гран-при России

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, почему не комментирует финал Гран-при России по фигурному катанию. По ее словам, это произошло из-за санкций со стороны директора спортивного вещания «Первого канала» Ольги Черносвитовой. Госпожа Тарасова не комментирует турниры, которые транслирует «Первый канал», второй сезон, напоминает «РИА Новости».

«Не комментирую, потому что были наложены санкции со стороны Ольги Черносвитовой. Связаны они с тем, что поддержала Евгения Плющенко, об этом мне прямо сказали»,— заявила «РИА Новости» тренер.

3 марта Татьяна Тарасова назвала судейство фигуристок в финале юниорского Гран-при непрофессиональным и безобразным. Об этом она сказала в беседе ТАСС.

«Меня ничего не волнует, кроме справедливости, так не пойдет судить, как вчера. Будь это Плющенко или кто-либо другой, я за справедливость в судействе»,— заявила госпожа Тарасова сегодня.

«Судьи у нас важные, но не понимают, что делают, они как выученные воры — все знают, и их тяжело поймать. Я поэтому и не комментирую, Ольга Черносвитова позвонила мне и сказала, что я не комментирую»,— рассказала тренер. По мнению Татьяны Тарасовой, это связано с тем, что «Первому каналу» не нужны скандалы с ее участием.

Выиграла юниорский Гран-при России по фигурному катанию ученица двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Вероника Жилина, второе место заняла подопечная Этери Тутберидзе Дарья Садкова, третьей стала тренирующаяся у Сергея Давыдова Мария Гордеева.

Финал Гран-при России среди юниоров проходил в Санкт-Петербурге с 1 по 3 марта. Финал Гран-при России проходит 4-5 марта.

Мария Федотова