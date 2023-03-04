Посол Белоруссии: Лукашенко и Си Цзиньпин обсуждали сотрудничество в урегулировании конфликта на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи в Пекине обсуждали объединение усилий с целью содействия мирным переговорам между Россией и Украиной. Об этом сообщил посол Белоруссии в Китае Юрий Сенько.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева) и председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: Huang Jingwen / Xinhua / AP Президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева) и председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: Huang Jingwen / Xinhua / AP

«Лидеры подчеркнули, что необходимо объединять усилия, стремиться и дальше работать над тем, чтобы влиять на этот конфликт таким образом, чтобы стороны перешли к мирному обсуждению вопросов, поиску решений, благоприятных для всех и, собственно, всего мира»,— рассказал Юрий Сенько в интервью телеканалу «Беларусь-1».

Дипломат подчеркнул, что Белоруссия «слышит инициативы Китая» и внимательно к ним относится. Он напомнил, что Александр Лукашенко призывал все стороны российско-украинского конфликта прислушаться к позиции Китая по вопросу урегулирования.

С 28 февраля по 2 марта Александр Лукашенко находился в Китае с рабочим визитом. В ходе переговоров стороны обсудили дальнейшее экономическое сотрудничество. Помимо этого Александр Лукашенко поддержал мирный план Китая, предложенный к годовщине специальной военной операции.

Перед этим Александр Лукашенко призывал адресатов послания Пекина «принять всерьез» позицию КНР. По его словам, если послание китайской стороны не будет услышано теми, кому оно адресовано, то это будет иметь «серьезные последствия».

Подробнее о встрече лидеров Китая и Белоруссии — в материале «Ъ» «Минск потянуло на Пекин».

Лусине Баласян