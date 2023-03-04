В Санкт-Петербурге создадут центры реабилитации для участников спецоперации

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов проверил готовность к приему пациентов нового здания городской поликлиники, на базе которого будет создан центр для реабилитации. Центр, как ожидается, посетят участники специальной военной операции на Украине.

«В Петербурге сейчас реализуются предложения по созданию в каждой поликлинике мини-центров реабилитации для раненых участников специальной военной операции. В этой поликлинике уже работают специалисты, которые будут оказывать бойцам необходимую помощь»,— сообщил Александр Беглов, его слова приводит пресс-служба.

В отделении реабилитации предлагаются водолечение, физиотерапия и лечебная физкультура. Помимо поликлиник участники спецоперации могут получить лечение в госпитале для ветеранов войн.

Президент России Владимир Путин в ноябре 2022 года пообещал, что правительство займется реабилитацией и трудоустройством военнослужащих после их возвращения с фронта. В декабре он поручил правительству создать орган, курирующий реабилитацию раненых военных в регионах.

2 февраля замруководителя рабочей группы по вопросам спецоперации Анна Кузнецова объяснила, что реабилитация участников спецоперации будет организована в формате «одного окна»: военнослужащий обращается в одно учреждение, которое в дальнейшем предоставляет ему полное сопровождение.

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Лусине Баласян