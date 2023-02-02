Реабилитация участников спецоперации будет организована в формате «одного окна»

Замруководителя рабочей группы по вопросам российской военной операции на Украине Анна Кузнецова рассказала, как будут реабилитировать участников военных действий. По ее словам, военнослужащие смогут получать медицинскую помощь в формате «одного окна». Перечень соответствующих учреждений уже подготовлен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Кузнецова

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Анна Кузнецова

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Концепция предусматривает маршрутизацию помощи — военнослужащий обращается в одно учреждение и единожды. На протяжении всей работы осуществляется не только сопровождение, но и контроль решения вопросов»,— сообщила госпожа Кузнецова в ходе видеоконференции (цитата по сайту «Единой России»).

Замруководителя рабочей группы уточнила, что программа комплексной реабилитации предусматривает межведомственное взаимодействие на всех этапах сопровождения военнослужащих, вернувшихся с территории Украины. В программу включены медицинская реабилитация, психологическая поддержка, юридическое сопровождение, а также содействие в трудоустройстве. Она отметила, что концепция начала реализовываться в Московской области и Пермском крае.

Кроме того, госпожа Кузнецова обратила внимание, что одной из ключевых задач при реализации концепции стало совершенствование технических средств реабилитации и их производства. «Перечень доступных технических средств реабилитации ограничен, в нем не хватает инновационных разработок. От применения современных протезов и других технических средств реабилитации во многом зависит не только успех восстановления... но и возможность полноценной жизни»,— заключила она.

Рабочая группа по мобилизации и военной операции была создана 20 декабря 2022 года в соответствии с распоряжением президента Владимира Путина. Ее возглавил первый вице-спикер Совета федерации Андрей Турчак.

О содействии комитетов Совфеда российской операции на Украине — в материале «Ъ» «Сенаторы вписались в новую парадигму».

Милена Костерева