Бастрыкин поручил проверить данные о загрязнении моря после крушения судна в районе Кабардинки

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить данные СМИ о загрязнении Черного моря нефтепродуктами после крушения сухогруза в районе Кабардинки. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Глава СКР поручил по итогам проверки при наличии оснований дать соответствующую правовую оценку установленным фактам и представить доклад о ходе расследования ранее возбужденного уголовного дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта (ч. 2 ст. 263 УК РФ). Оно находится в производстве Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Сухогруз Seamark затонул 21 февраля. Причиной стал сильный шторм, который практически разорвал судно надвое. С борта был эвакуирован экипаж в составе 11 человек. Второй помощник капитана скончался, остальные члены команды были доставлены в городскую больницу Новороссийска с переохлаждением.

Позднее глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила в Telegram, что концентрация загрязняющих веществ из-за попадания в море нефтепродуктов при крушении сухогруза Seamark превысила норму в 260 раз. На борту судна находилось 3,12 тыс. тонн кальцита и 7,5 тонны дизтоплива. Госпожа Радионова назвала превышение экстремальным. При утечке топлива на поверхности воды образовалась пленка площадью около 300 кв. м. Пятно растянулось вдоль берега села Кабардинка на 1,5 км.

При этом глава природоохранного ведомства добавила, что судоходная компания ОКА Shipping Inc., в собственности которой находился сухогруз, никаких действий по защите акватории не предпринимает. Судовладельцу было направлено требование устранить причины загрязнения и предотвратить дальнейшее распространение загрязняющих веществ.

Михаил Волкодав

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