FT: Украина просит ЕС поставлять 250 тыс. единиц артиллерийских снарядов в месяц

Власти Украины хотят, чтобы Евросоюз нарастил поставки артиллерийских боеприпасов до 250 тыс. единиц в месяц, следует из письма министра обороны страны Алексея Резникова своим коллегам из стран—членов ЕС, которое есть в распоряжении Financial Times.

В письме господин Резников утверждает, что ВСУ выпускают только пятую часть снарядов от максимально возможного количества при имеющихся артиллерийских мощностях. Он заявил, что Украина выпускает около 110 тыс. снарядов калибра 155 мм в месяц. Россия, по его словам, использует в четыре раза больше боеприпасов.

«Если бы мы не были ограничены количеством имеющихся артиллерийских снарядов, то могли бы использовать полный боекомплект, а это 594 тыс. снарядов в месяц. По нашим оценкам, для успешного выполнения боевых задач минимальная потребность составляет не менее 60% от полного боекомплекта, или 356 400 снарядов в месяц»,— цитирует FT письмо главы Минобороны Украины.

По информации издания, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель вскоре объявит о дополнительном пакете поддержки Украины на сумму €1 млрд. Он, в частности, будет включать 155-миллиметровые артиллерийские снаряды.

Однако некоторые дипломаты ЕС сказали FT, что считают недостаточным подготовленный пакет помощи. «Каждый день Россия выпускает столько снарядов, сколько Европа может сделать за месяц. Украине нужно больше боеприпасов»,— заявил один из собеседников издания.

По их словам, готовящийся пакет помощи в €1 млрд поступит из €2 млрд Европейского фонда мира, который ЕС использует для поставок вооружений на Украину. Один из дипломатов считает, что новый пакет помощи — «ребрендинг» того, что Европа уже выделила Киеву.

Комиссар ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон сказал FT, что экономике Евросоюза пора переходить на военные рельсы, чтобы поддерживать необходимый уровень производства вооружений и боеприпасов.

Вчера, 3 марта, госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон выделит Украине новый пакет военной помощи на $400 млн. Пакет включает, в частности, дополнительные боеприпасы для предоставленных США HIMARS и гаубиц, а также боеприпасы для боевых машин пехоты Bradley.

По информации Bloomberg, Европейский союз разработал план помощи Украине боеприпасами и намерен представить его для обсуждения на следующей неделе. План, составленный Еврокомиссией и Европейским оборонным агентством, предлагает выделение €1 млрд в рамках «дополнительного пакета помощи» конкретно для поставок Украине боеприпасов, в первую очередь артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Согласно документу, государства-члены, которые будут передавать снаряды из своих запасов, получат компенсацию до 90% расходов, чтобы иметь возможность восполнить собственные запасы вооружений.

Эрдни Кагалтынов